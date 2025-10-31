Скидки
«Я и Логан на SummerSlam-2026». Майкл Чендлер — о желании встретиться с Полом в WWE

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер высказался о своём желании сразиться в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) со звёздным рестлером Логаном Полом.

«Когда будет WrestleMania? [Апрель], так, мы не сможем провести бой на этом шоу. SummerSlam состоится в августе? Да, точно, я знал, что он состоится в августе. В августе в Миннеаполисе. Я против Логана Пола. Это может быть круто. Посмотрим. Нам предстоит провести много переговоров в ближайшее время. Очевидно, они [в WWE] знают, что я заинтересован. Я верю, что и они заинтересованы. Так что посмотрим, к чему мы придём», — приводит слова Чендлера издание Sports Illustrated.

WrestleMania — самое крупное реслинг-шоу WWE, а SummerSlam — второй по значимости в промоушене.

