Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

PFL выкупила контракт бойца Рахмани у российского промоушена ACA

PFL выкупила контракт бойца Рахмани у российского промоушена ACA
Аудио-версия:
Комментарии

Американский промоушен PFL выкупил контракт бойца Пуи Рахмани у российской лиги ACA. Об этом рассказал президент ACA Магомед Бибулатов.

В начале года спортсмен был заявлен на Гран-при PFL в тяжёлом весе, но был снят с соревнований после обращения в лигу представителей ACA, которые предоставили документы о том, что у иранца есть действующий контракт с российской организацией. 3 октября Рахмани провёл бой на турнире PFL Champions Series 3. После предъявления претензии со стороны ACA лиги пришли к соглашению о продаже контракта. При этом отмечается, что Рахмани проведёт ещё один поединок в российском промоушене.

«Мы встретились в Дубае. Мне важно было именно встретиться с глазу на глаз и окончательно решить эти проблемы. Мы поговорили — и теперь у нас с ним нет никаких вопросов. Было важно встретиться, поговорить. Свой последний бой в лиге ACA он проведёт в следующем году. Далее лига PFL выкупает контракт Пуи Рахмани у ACA», — приводит слова Бибулатова пресс-служба российского промоушена.

В общей сложности на счету Рахмани в смешанных единоборствах пять побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
В российских MMA кризис имён. Никто не хочет драться на родине
В российских MMA кризис имён. Никто не хочет драться на родине

Массовая драка в торговом центре на турнире по ММА в Сургуте:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android