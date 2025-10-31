PFL выкупила контракт бойца Рахмани у российского промоушена ACA

Американский промоушен PFL выкупил контракт бойца Пуи Рахмани у российской лиги ACA. Об этом рассказал президент ACA Магомед Бибулатов.

В начале года спортсмен был заявлен на Гран-при PFL в тяжёлом весе, но был снят с соревнований после обращения в лигу представителей ACA, которые предоставили документы о том, что у иранца есть действующий контракт с российской организацией. 3 октября Рахмани провёл бой на турнире PFL Champions Series 3. После предъявления претензии со стороны ACA лиги пришли к соглашению о продаже контракта. При этом отмечается, что Рахмани проведёт ещё один поединок в российском промоушене.

«Мы встретились в Дубае. Мне важно было именно встретиться с глазу на глаз и окончательно решить эти проблемы. Мы поговорили — и теперь у нас с ним нет никаких вопросов. Было важно встретиться, поговорить. Свой последний бой в лиге ACA он проведёт в следующем году. Далее лига PFL выкупает контракт Пуи Рахмани у ACA», — приводит слова Бибулатова пресс-служба российского промоушена.

В общей сложности на счету Рахмани в смешанных единоборствах пять побед и ни одного поражения.

