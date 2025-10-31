Марио Баутиста назвал рэпера, под музыку которого нельзя проводить бои и спарринги

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Марио Баутиста объяснил, почему нельзя слушать музыку популярного исполнителя Маршалла Брюса Мэтерса III, более известного под псевдонимом Эминем, во время спаррингов и поединков.

«Ты не можешь включать песни Эминема. Со мной это действительно случилось — я даже сам не выбирал трек. Это был один из любительских боёв — и вдруг заиграла его песня Till I Collapse. Услышал её — и в итоге проиграл тот бой. Я не знал об этой примете до тех пор, пока всё не закончилось для меня в тот вечер», — сказал Баутиста на YouTube-канале Tim Welch.

В своём последнем поединке Баутиста единогласным решением проиграл Умару Нурмагомедову на турнире UFC 321.