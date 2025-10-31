Хабиб высказался о подготовке Ислама Махачева к бою с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт подготовки друга и одноклубника Ислама Махачева к поединку с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

«Самые важные дни впереди, пока всё идёт по плану», – подписал Нурмагомедов фото, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.