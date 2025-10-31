«Тот бой, который хотел бы провести». Холлоуэй назвал желаемого соперника в лёгком весе

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил о готовности провести реванш с 35-летним бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Реванш с Оливейрой — это тот бой, который мне хотелось бы провести. Его хотели бы увидеть многие люди. У нас ним есть история. Сейчас в ростере не так много бойцов, которые бы подходили для поединка за титул BMF. Но имя Чарльза есть в этом коротком списке. Всякий раз, когда он вспоминает наш первый поединок, ссылается на травму [как на причину своего поражения]. Так что давай поставим твёрдую точку в этом вопросе.

Оливейра когда-то совершал великие поступки и удерживал чемпионский титул. И если я смогу победить ещё одного парня из топ-5 лёгкого веса, это приблизит меня к поединку за пояс, который и является моей конечной целью», — приводит слова Холлоуэя портал Yahoo Sports.