«Я бы на них даже не смотрел. В лиге любят драмы». Холлоуэй раскритиковал рейтинг UFC

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй раскритиковал рейтинг UFC, указав на его необъективность.

«Я бы даже не смотрел на рейтинги UFC. В лиге будут делать то, что посчитают нужным. Надо проводить зрелищные бои, чтобы твоё имя стало известным.

Мне казалось, после победы в бою с Дастином Порье, я получил титульный бой, но впереди меня ещё есть Джастин Гэтжи и Арман Царукян, которым предстоит провести важные бои. Кроме того, в UFC любят драмы. И в отношении Пэдди Пимблетта они реально устраивают драму [поднимая его в рейтинге без причин]», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.