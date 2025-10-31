Скидки
Фото: Волкановски помогает Делла Маддалене готовиться к бою с Исламом Махачевым на UFC 322

Фото: Волкановски помогает Делла Маддалене готовиться к бою с Исламом Махачевым на UFC 322
Аудио-версия:
37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски принял участие в подготовке чемпиона UFC в полусреднем весе соотечественника Джека Делла Маддалены к поединку против россиянина Ислама Махачева, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Напомним, Джек провёл последний поединок на турнире UFC 315, который состоялся в мае в Монреале (Канада). Тогда его соперником был американец палестинского происхождения Белла Мухаммад. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Джека единогласным решением судей.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

