«Жизнь изменилась». Махачев — о подготовке к поединку с Делла Маддаленой на UFC 322

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт своего тренировочного лагеря к поединку с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

Хабиб Нурмагомедов. Ислам, как проходит подготовка? Что нового в ней?

Махачев. Всё было нормально, пока ты не приехал два дня назад (смеётся).

Хабиб Нурмагомедов. Нормально отвечай.

Махачев. Веса [тренировочные стали] больше. Раньше я работал с пацанами, которые весили 83-84 кг максимум. А сейчас работаю с такими, как Мухаммед Берхамов. Он весит 91 кг.

Хабиб Нурмагомедов. А как сгонка проходит?

Махачев. О ней даже не думаю (улыбается). Жизнь изменилась после того, как в полусредний вес решил уйти. Раньше всегда думал, что и где на ужин покушать. А сейчас — без разницы, — сказал Махачев в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале Хабиба Нурмагомедова.