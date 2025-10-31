Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Жизнь изменилась». Махачев — о подготовке к поединку с Делла Маддаленой на UFC 322

«Жизнь изменилась». Махачев — о подготовке к поединку с Делла Маддаленой на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт своего тренировочного лагеря к поединку с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов. Ислам, как проходит подготовка? Что нового в ней?
Махачев. Всё было нормально, пока ты не приехал два дня назад (смеётся).

Хабиб Нурмагомедов. Нормально отвечай.
Махачев. Веса [тренировочные стали] больше. Раньше я работал с пацанами, которые весили 83-84 кг максимум. А сейчас работаю с такими, как Мухаммед Берхамов. Он весит 91 кг.

Хабиб Нурмагомедов. А как сгонка проходит?
Махачев. О ней даже не думаю (улыбается). Жизнь изменилась после того, как в полусредний вес решил уйти. Раньше всегда думал, что и где на ужин покушать. А сейчас — без разницы, — сказал Махачев в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале Хабиба Нурмагомедова.

Материалы по теме
«Настоящий кошмар, лучший боец». Как дерётся Ислам Махачев
«Настоящий кошмар, лучший боец». Как дерётся Ислам Махачев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android