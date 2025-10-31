Джастин Гэтжи раскрыл, кто нанёс ему самый сильный удар в ММА. Это не Порье и не Хабиб

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи ответил, какой боец UFC нанёс ему самый сильный удар на профессиональном уровне.

«Макс Холлоуэй. Тогда меня в первый и единственный раз уложили спать», — приводит слова Гэтжи портал talkSPORT.

Бой между Джастином и Максом состоялся 14 апреля 2024 года на турнире UFC 300. На кону стоял титул BMF. Их поединок завершился за секунду до конца пятого раунда победой Холлоуэя нокаутом. Таким образом, Благословенный завоевал пояс BMF. А для Джастина это поражение стало первым с 2022 года, до этого он шёл на серии из двух побед.