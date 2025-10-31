Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Артур Бетербиев тренируется со скакалкой

Видео: Артур Бетербиев тренируется со скакалкой
Комментарии

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев показал, как тренируется со скакалкой.

Напомним, последний бой Артур провёл 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда его соперником был соотечественник Дмитрий Бивол. Для боксёров это был реванш. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Таким образом, Артур впервые потерпел поражение на профессиональном уровне.

Бетербиев начал карьеру в качестве профессионального боксёра в июне 2013 года. В своём рекорде Артур имеет 21 победу, из которых 20 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Материалы по теме
Мини-Бетербиев в погоне за поясами. На пути — бывший чемпион мира
Мини-Бетербиев в погоне за поясами. На пути — бывший чемпион мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android