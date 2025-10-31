Видео: Артур Бетербиев тренируется со скакалкой

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев показал, как тренируется со скакалкой.

Напомним, последний бой Артур провёл 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда его соперником был соотечественник Дмитрий Бивол. Для боксёров это был реванш. Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Таким образом, Артур впервые потерпел поражение на профессиональном уровне.

Бетербиев начал карьеру в качестве профессионального боксёра в июне 2013 года. В своём рекорде Артур имеет 21 победу, из которых 20 были одержаны досрочно, и одно поражение.