Ислам Махачев назвал трёх бойцов, которых взял бы с собой на уличную драку

34-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев ответил, каких бойцов ММА взял бы с собой на уличную драку.

— Ты с собой кого бы взял на уличную драку?

— Кейна Веласкеса, Хабиба и Кормье. Большие нужны. Там на улице бороться нельзя (улыбается).

— Кормье не слишком ли староват для драки?

— Ну Кормье можно пустить, как щит, — сказал Махачев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.