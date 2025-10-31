Алекс Перейра отреагировал на решение Аспиналла отказаться от продолжения боя с Ганом

38-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра поделился мнением о решении англичанина Тома Аспиналла не продолжать бой с французом Сирилем Ганом, который был остановлен и признан несостоявшимся ввиду того, что последний нанёс Тому тычок в глаз. Поединок прошёл 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мы видели случаи и похуже [с травмами глаз после тычков], когда парни продолжали драться. Заметно хуже. Но только Том Аспиналл знает, что он на самом деле чувствовал в тот момент», — приводит слова Перейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.