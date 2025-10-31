Скидки
Йоэль Ромеро проведёт бой на голых кулаках против Вагаба Вагабова на IBA Bare Knuckle
Серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро проведёт бой на голых кулаках с экс-чемпионом AMC Fight Night в полутяжёлом весе россиянином Вагабом Вагабовым на турнире IBA Bare Knuckle. Об этом объявила организация.

Кроме того, Ромеро и Вагабов провели первую битву взглядов перед боем.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В рекорде Солдата бога по ММА 16 побед и семь поражений.

Последний раз по правилам смешанных единоборств Вагабов выступал на турнире лиги AMC Fight Night в 2021 году. Тогда он победил Хасана Юсефи нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Вагаб завоевал титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе. В ММА в рекорде россиянина 29 побед, одно поражение, а один бой завершился ничьей.

