Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко раскрыл причину завершения карьеры в профессиональном боксе.

«Я просто потерял мотивацию. Моя цель была в том, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. После поражения в бою с Девином Хейни понял, что это был мой последний шанс. Потом взял ещё один пояс — и понял, что всё. Причина не в травмах. Только мотивация», — сказал Ломаченко в интервью на YouTube-канале Fight News.

Василий объявил о завершении профессиональной карьеры в боксе в июне 2025 года. Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), чемпионом мира (2009, 2011) и чемпионом Европы (2008).