«Столько кушать я уже не смогу». Махачев — об идее стать чемпионом UFC в трёх категориях

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался относительно идеи стать чемпионом UFC в трёх весовых категориях.

«Мечтаю быть в списке двойных чемпионов и остаться в истории как человек, который завоевал два пояса. Третий титул? Столько кушать я уже не смогу», — сказал Махачев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.