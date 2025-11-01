Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Столько кушать я уже не смогу». Махачев — об идее стать чемпионом UFC в трёх категориях

«Столько кушать я уже не смогу». Махачев — об идее стать чемпионом UFC в трёх категориях
Комментарии

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался относительно идеи стать чемпионом UFC в трёх весовых категориях.

«Мечтаю быть в списке двойных чемпионов и остаться в истории как человек, который завоевал два пояса. Третий титул? Столько кушать я уже не смогу», — сказал Махачев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Материалы по теме
«Настоящий кошмар, лучший боец». Как дерётся Ислам Махачев
«Настоящий кошмар, лучший боец». Как дерётся Ислам Махачев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android