Ильяс Хамзин победил Адриана Уэзерсби и стал новым чемпионом Karate Combat в среднем весе

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Майами (Флорида, США) состоялся турнир Karate Combat 57, в главном событии которого российский боец Ильяс Хамзин сразился за титул с американцем Адрианом Уэзерсби.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, Хамзин стал новым чемпионом Karate Combat в среднем весе.

Уже после боя президент лиги Асим Заиди прокомментировал успех россиянина: «Ильяс показал, что такое настоящий чемпионский дух, чемпионская тактика», — заявил после окончания поединка Заиди.

