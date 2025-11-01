Скидки
Бокс/ММА

Агит Кабайел: Усик возненавидит мой стиль, ему лучше просто завершить карьеру

Комментарии

Обладатель временного титула WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел (Германия) поделился мнением о потенциальном поединке с абсолютным чемпионом дивизиона украинцем Александром Усиком.

«Смогу ли я победить Усика? Посмотрим, я ещё ни разу не проигрывал за время карьеры. Я дрался с топовыми супертяжеловесами и победил их всех. Полагаю, этот поединок будет очень конкурентным. Мне кажется, Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу, бью по голове, и, знаете, это другое. Этот бой будет другим. Для Усика лучше просто завершить карьеру», — сказал Кабайел на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

Комментарии
