Мэтт Браун: UFC — многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0% от дохода

Мэтт Браун: UFC — многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0% от дохода
44-летний американский бывший боец UFC Мэтт Браун раскритиковал промоушен и комиссии, заявив, что атлетов никто не поддерживает.

«Никто не борется за бойцов. Комиссии ничего не будут делать для бойцов. В этом буквально и заключается их работа. Они здесь не для того, чтобы работать на TKO или UFC. Они там для того, чтобы работать на бойцов. И все политики подкуплены. Менеджеры ничего не делают. СМИ находятся под контролем. Нас никто не поддерживает.

Бои должны быть направлены на то, чтобы конкурировать и зарабатывать на жизнь, но реальность такова, что существует огромный дисбаланс сил. UFC — это многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0% от этого дохода. Они могут увеличить бонусы на 10 тысяч или что-то в этом роде, но это минимум по сравнению с масштабами бизнеса», — приводит слова Брауна издание MMA News.

