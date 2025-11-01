Стало известно, с кем Джейк Пол может провести бой вместо Джервонты Дэвиса — источник

Представители американского блогера и боксёра Джейка Пола сделали предложение Райану Гарсии с целью провести бой в декабре. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой сразу на два источника рассказал обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс.

Мэнникс отметил, что Гарсия не единственный спортсмен, к которому обратилась команда Пола. По его сведениям, команда Джейка активно ищет замену Джервонте Дэвису, который ранее столкнулся с обвинениями в насилии. В гражданский суд округа Майами-Дейд поступил иск от бывшей девушки Джервонты. Она обвиняет боксёра в нанесении побоев и похищении.

Напомним, поединок между Полом и Дэвисом запланирован на 15 ноября в Майами (США). Отметим также, что Гарсия и Дэвис встречались друг с другом. Их бой, проходивший в 2023 году, завершился в пользу Джервонты техническим нокаутом.

