Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event 2 ноября: сразу четыре титульных поединка

В ночь на 2 ноября в США на стадионе «Дельта-центр», на котором свои домашние матчи проводят команда НБА «Юта Джаз» и клуб НХЛ «Юта Мамонт», состоится очередное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWЕ) Saturday Night's Main Event.
Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event 2 ноября:
1. Доминик Мистерио (интерконтинентальный чемпион) против Пенты против Русева — матч «тройной угрозы» за титул.
Фото: wwe.com
2. Тиффани Стрэттон (женская чемпионка SmackDown) против Джейд Каргилл — титульный матч.
Фото: wwe.com
3. СМ Панк против Джея Усо — поединок за вакантное чемпионство в тяжёлом весе. Обладатель титула сделал пояс вакантным из-за травмы плеча.
Фото: wwe.com
4. Коди Роудс (неоспоримый чемпион WWE) против Дрю Макинтайра — титульный поединок. В случае дисквалификации Роудса или победы по отчёту (находится за пределами ринга дольше, чем рефери отсчитает до 10), чемпионом станет Макинтайр.
Фото: wwe.com