Соннен — о критике Роузи в адрес фанатов: ты ошибалась — они никогда тебя не любили

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен отреагировал на слова экс-чемпионки промоушена и члена Зала славы Ронды Роузи в адрес фанатов.

«Фанат должен так поступать — иначе его «карьера» болельщика умирает. Это ничего личного… они не то чтобы тебя ненавидят и не то чтобы болеют против тебя. Ошибка была в том, что ты думала, будто они были с тобой, что они тебя любили. Вот в чём ты ошибалась. Они никогда не были с тобой и никогда тебя не любили. И в этом нет ничего злого — это просто суть фаната.

Ей тяжело принять то, что с ней произошло. В сборной США по дзюдо были бы счастливы, если бы Ронда к ним вернулась. Им бы понравилось, если бы она поехала с ними на чемпионат мира, на Олимпийские игры или хотя бы просто заглянула на тренировку в Олимпийский центр. Но ничего из этого не произошло. Когда она закончила с тем этапом, она просто отложила эту «игрушку» в сторону и занялась чем-то другим… Но когда люди поступили так же с ней, это почему-то воспринималось как страшное оскорбление. Хотя на самом деле никакого оскорбления в этом не было», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Мэтт Браун: UFC — многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0% от дохода
