Перейра ответил, можно ли утверждать, что Аспиналл симулировал травму в бою с Ганом

Перейра ответил, можно ли утверждать, что Аспиналл симулировал травму в бою с Ганом
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра прокомментировал ситуацию вокруг боя между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который был остановлен после тычка последнего в глаз сопернику. Поединок состоялся 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся.

«Мы видели, что бой у Тома не шёл, но бывали случаи, когда кто-то терпит неудачу, затем случается штрафное действие, и боец возвращается в поединок ещё сильнее. Некоторые говорят, что он симулировал. Но мне кажется, что так утверждать нельзя. Непросто разобраться. Казалось, что один тычок был глубже, но Том даже не отреагировал, а потом схватился за другой глаз. Но мы ведь не знаем, насколько всё было серьёзно», — сказал Перейра на канале MMA Hoje в YouTube.

