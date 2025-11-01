Скидки
Экс-чемпион Заб Джуда сообщил о полном восстановлении после операции на мозге

Многократный экс-чемпион мира в полусреднем весе Заб Джуда рассказал о своей жизни после завершения карьеры. 48-летний боксёр перенёс операцию на головном мозге после последнего боя с Клетусом Селдином в июне 2019 года, но сейчас чувствует себя полностью здоровым.

«Жизнь прекрасна, братан. Бог велик. Всё складывается именно так, как должно быть. Как боец ты никогда не уходишь от борьбы. Я занимаюсь этим с пяти лет. С пяти до 41 года — такой был мой боксёрский путь. Я прошёл все уровни, от самого низа до вершины. Я достиг всего, чего можно достичь в боксе. У меня есть все возможные награды и все пояса.

Я всегда в форме. Моё тело чувствует себя хорошо. Я всё ещё хожу в зал, тренируюсь и спаррингуюсь. Компьютерная томография показала, что мой мозг восстановился на 100%, череп сросся. Это удивительно. Я всегда говорю людям: бог велик, и никогда ни в чём не сомневайтесь», — приводит слова Джуды BoxingScene.

Несмотря на полное восстановление, Джуда сомневается в возвращении на профессиональный ринг. При этом он признаётся, что испытывает трудности адаптации к жизни после карьеры, как многие бывшие боксёры.

