Никита Нагорный оценил работу главы IBA Умара Кремлёва

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поздравил президента Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умара Кремлёва с днём рождения. Сегодня, 1 ноября, Кремлёву исполнилось 43 года.

«Сегодня свой день рождения празднует мой старший товарищ, который служит примером не только для меня, но и для многих людей. Настоящий патриот своей страны, человек, который каждый день трудится на благо её процветания. Умар Назарович, вы уже многое сделали для спорта и спортсменов, у вас большое и доброе сердце. Спасибо, что никогда не остаётесь в стороне! Желаю вам сил, терпения и удачи во всех делах! С днём рождения», — написал Нагорный на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению совместное фото с Умаром.

Фото: Из личного архива Никиты Нагорного

