Фото: чемпион UFC Аспиналл забавно обыграл на Хэллоуин тычки в глаза от Гана

Чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл на Хэллоуин забавно обыграл недавний инцидент с французским бойцом Сирилем Ганом, который случился в их поединке на турнире по смешанным единоборствам UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) 25 октября. Бой тогда остановили и признали несостоявшимся после тычков со стороны Гана в глаза британцу.
«По крайней мере, к Хэллоуину я готов», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях, добавив фото.
Фото: Из личного архива Тома Аспиналла
Позже Том разместил ещё один пост, на котором Ган был представлен в образе антагониста серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера.
Фото: Из личного архива Тома Аспиналла
Усман Нурмагомедов встретился с Томом Аспиналлом в ОАЭ: