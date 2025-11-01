«UFC пора сделать шаг вперёд». Рэмпейдж — о своих словах об увеличении бонусов до $ 1 млн

47-летний американский боец, бывший чемпион полутяжёлого веса UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон объяснил свои слова о требовании к промоушену увеличить бонусные выплаты до $ 1 млн.

«Парни будут выкладываться на все 100% и не только ради победы, а и развлечения. Ведь всё в уважении к мастерству и риску, на который они идут. Если UFC хочет сохранить лучшие таланты и повысить уровень конкуренции, то единственный способ добиться этого — увеличить бонусы. Бизнес должен понимать реальность того, что делают эти бойцы. Они заслуживают больших денег. Эти выплаты могут изменить жизнь не только бойцов, но и их семей. Пришло время UFC сделать шаг вперёд и дать им то, чего они заслуживают», — сказал Джексон на YouTube-канале JAXXON PODCAST.