Вальтер Уокер рассказал, как победил на UFC 321, сломав ногу

Бразильский боец смешанных единоборств Вальтер Уокер, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC, рассказал о переломе, который получил в поединке с представителем Великобритании Луи Сазерлендом. Спортсмены встречались на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Бразилец одержал победу за счёт болевого приёма в первом раунде.

«Я решил проверить свои ударные навыки. После его первого удара ногой я ничего не почувствовал, но после второго — появилась сильная боль, и я понял, что что-то не так. Нога коснулась земли, но я её не ощущал. Я попытался идти вперёд, но она меня не слушалась. Тогда я понял, что нужно переходить к борьбе — если бы он ещё раз ударил, я мог не устоять. Нога потеряла силу, поэтому я сделал то, что умею лучше всего, — прошёл в ноги и завершил бой болевым приёмом», — сказал Уокер в интервью порталу InsideFighting.com.

