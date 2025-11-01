Холлоуэй провёл удушающий приём «Самому сильному человеку» и Горе из «Игры престолов»

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй встретился с 36-летним исландским актёром и атлетом Хафтором Бьёрнссоном.

Макс и Хафтор тепло пообщались, попозировали для фотографий, а затем представитель промоушена Ultimate Fighting Championship провёл удушающий приём на Бьёрнссоне.

Хафтор известен по своей роли Григора «Горы» Кликана в сериале «Игра престолов». Также исландец был профессиональным баскетболистом, выступая при росте в 206 см на позиции центрового. Но после травмы лодыжки занялся силовым экстримом, завершив карьеру баскетболиста. Является неоднократным победителем конкурса «Самый сильный человек планеты».