Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это преступление». Эдди Хирн — об отсутствии боёв у Лоурен Прайс

«Это преступление». Эдди Хирн — об отсутствии боёв у Лоурен Прайс
Аудио-версия:
Комментарии

Британский промоутер бокса Эдди Хирн раскритиковал отсутствие боёв у чемпионки мира в полусреднем весе Лоурен Прайс с момента её победы над Наташей Джонас в марте. Из-за завершения контракта между промоутером Boxxer и телеканалом Sky Sports её карьера замерла. Хирн также отметил аналогичную ситуацию с другой перспективной боксёршей — Кэролайн Дюбуа.

«Лоурен Прайс — одна из лучших женских бойцов мира — не выходит на ринг с марта, и при этом не травмирована. Уже ноябрь, и есть большой риск, что в этом году она проведёт всего один бой. Это преступление.

Они молоды, талантливы, но не выступают. Проблема в том, что они получают большие деньги по контрактам, и при сокращённом бюджете промоутер не может позволить себе выводить их на ринг. Нельзя позволять бойцам простаивать по 10 месяцев. Это настоящая проблема», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Прайс владеет титулами IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. Ранее Микаэла Майер, чемпионка WBO, выражала заинтересованность в бое с ней.

Материалы по теме
Хирн оценил вероятность, что следующий бой Джошуа состоится до конца 2025 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android