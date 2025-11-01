«Это преступление». Эдди Хирн — об отсутствии боёв у Лоурен Прайс

Британский промоутер бокса Эдди Хирн раскритиковал отсутствие боёв у чемпионки мира в полусреднем весе Лоурен Прайс с момента её победы над Наташей Джонас в марте. Из-за завершения контракта между промоутером Boxxer и телеканалом Sky Sports её карьера замерла. Хирн также отметил аналогичную ситуацию с другой перспективной боксёршей — Кэролайн Дюбуа.

«Лоурен Прайс — одна из лучших женских бойцов мира — не выходит на ринг с марта, и при этом не травмирована. Уже ноябрь, и есть большой риск, что в этом году она проведёт всего один бой. Это преступление.

Они молоды, талантливы, но не выступают. Проблема в том, что они получают большие деньги по контрактам, и при сокращённом бюджете промоутер не может позволить себе выводить их на ринг. Нельзя позволять бойцам простаивать по 10 месяцев. Это настоящая проблема», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Прайс владеет титулами IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. Ранее Микаэла Майер, чемпионка WBO, выражала заинтересованность в бое с ней.