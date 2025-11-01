Скидки
Бокс/ММА Новости

«Будто пытался вытащить ствол мозга». Хукер — о тычках Гана в глаза Аспиналлу на UFC 321

Комментарии

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе, представитель Новой Зеландии Дэн Хукер дал комментарий по поводу инцидента в поединке между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Напомним, бой был остановлен после тычков француза в глаза сопернику. Поединок проходил 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся.

«Бро… это было жёстко. Он будто пытался вытащить ему ствол мозга», — сказал новозеландский боец на канале heavywgt MMA в YouTube.

На вопрос, как бы он поступил в подобной ситуации, Хукер ответил: «Мы останавливаемся».

Материалы по теме
Больше не монстр? Что мы успели увидеть в бою Аспиналл — Ган
Больше не монстр? Что мы успели увидеть в бою Аспиналл — Ган

Ислам Махачев превзошёл Тома Аспиналла по силе удара:

Комментарии
