Бокс/ММА Новости

Вальтер Уокер объяснил, как скручивание пятки стало его фирменным приёмом в октагоне

Вальтер Уокер объяснил, как скручивание пятки стало его фирменным приёмом в октагоне
Комментарии

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер высказался о своём коронном скручивании пятки.

«Если ты не умеешь защищаться, это опасно, и у тебя совсем мало времени на защиту тоже. Они знают, что я собираюсь сделать, и не умеют защищаться. И в зале, в спаррингах мои партнёры знают, что я так поступаю. Иногда они защищаются. Иногда — нет. Поскольку это мои друзья, мои спарринг-партнёры, я не ломаю им ногу — просто фиксирую болевой. В бою я иду ва-банк, потому что это опаснее.

Никто толком не верил, что я на такое способен, потому что в тяжёлом весе у тебя не так много подвижности на настиле. Когда я начал этот приём делать, все вокруг говорили: «Это не работает в тяжёлом весе. Это не для тебя. Тебе нужно искать нокаут. Так работать нельзя». Только мой тренер, Гор [Азизян], мой главный наставник, сказал: «Слушай, если ты делаешь это быстро, ты можешь ломать людям ноги. Если ты делаешь это быстро, у них нет времени на защиту. От этого невозможно защититься. Если ты веришь и сделаешь это очень быстро, у них не будет шансов и это сработает», — приводит слова Уокера издание MMAJunkie.

Комментарии
