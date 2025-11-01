Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Вальтер Уокер: собаки в России сумасшедшие

Боец UFC Вальтер Уокер: собаки в России сумасшедшие
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Вальтер Уокер рассказал о необычной травме, полученной ещё до дебюта в UFC. По словам спортсмена, в тот период он жил в России, где произошёл курьёзный инцидент.

«У меня в России была собака… она съела мой палец на ноге. Собаки в России сумасшедшие, опасные. Тогда я ещё не был в UFC, у меня не было денег, даже не мог купить еду для собаки. Однажды я просто спал, и она съела мой палец. Я не шучу. Не знаю зачем. Просто съела. Зато в России хорошие врачи. Сейчас всё здорово. Мне никто не верит», — сказал Уокер на канале журналистки и видеоблогера Нины Драмы в YouTube.

Фото: Скриншот/https://x.com/redcorner_mma

Материалы по теме
«Отрыватель пяток» снова в деле! Российский бразилец Уокер победил коронным приёмом
«Отрыватель пяток» снова в деле! Российский бразилец Уокер победил коронным приёмом

Самый дорогой бой в ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android