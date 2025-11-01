Боец UFC Вальтер Уокер: собаки в России сумасшедшие

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Вальтер Уокер рассказал о необычной травме, полученной ещё до дебюта в UFC. По словам спортсмена, в тот период он жил в России, где произошёл курьёзный инцидент.

«У меня в России была собака… она съела мой палец на ноге. Собаки в России сумасшедшие, опасные. Тогда я ещё не был в UFC, у меня не было денег, даже не мог купить еду для собаки. Однажды я просто спал, и она съела мой палец. Я не шучу. Не знаю зачем. Просто съела. Зато в России хорошие врачи. Сейчас всё здорово. Мне никто не верит», — сказал Уокер на канале журналистки и видеоблогера Нины Драмы в YouTube.

Фото: Скриншот/https://x.com/redcorner_mma

