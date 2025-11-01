Уокер — о скручивании пятки: у Роузи было восемь «армбаров» подряд. Верю, что могу так же

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Вальтер Уокер объяснил свою уверенность в своём фирменном скручивании пятки, проведя параллели с легендарными атлетами.

«Когда я был моложе, я смотрел на [Розимара] Пальяреса и думал: у него очень высокая техника, только особые парни на такое способны. Но скажу вам — я обычный простой парень. Я просто тренируюсь, и у меня дисциплина. Я тренируюсь каждый день, по два раза в день, уже шесть лет. Думаю, я могу очень хорошо проводить болевые, потому что это — моя техника. У некоторых ребят отличные нокаутирующие удары, отличные тейкдауны, отличные «треугольники». У Пола Крэйга, например, был очень хороший «треугольник». Люди знают, что он это сделает, но он из раза в раз проводил этот приём, и у него это здорово получается. Я верю, что могу так же.

Как Ронда Роузи — она уходила в партер и делала «армбар». Все знали, что она так сделает. У неё было восемь «армбаров» подряд. Она делала это восемь раз подряд! Все знали, что она пойдёт на это, и никто её не мог остановить. Я верю, что могу делать так же. Я верю, что делаю это очень хорошо и что никто не сможет меня остановить», — приводит слова Уокера MMAJunkie.