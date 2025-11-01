Крис Сайборг раскритиковала Ронду Роузи после её слов о фанатах

Известная экс-чемпионка UFC и Bellator Крис Сайборг отреагировала на слова экс-чемпионки промоушена и члена Зала славы Ронды Роузи в адрес фанатов.

«У Ронды Роузи столько же побед в UFC, как и у меня, но в два раза больше поражений», — написала Сайборг в своих соцсетях.

Напомним, ранее Роузи жёстко высказалась о популярности бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в фанатской среде.

Ронде Роузи 38 лет. Американка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2013-го по 2016-й выступала в UFC, где становилась чемпионкой в женском легчайшем весе (до 61 кг). Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.