Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Сайборг раскритиковала Ронду Роузи после её слов о фанатах

Крис Сайборг раскритиковала Ронду Роузи после её слов о фанатах
Комментарии

Известная экс-чемпионка UFC и Bellator Крис Сайборг отреагировала на слова экс-чемпионки промоушена и члена Зала славы Ронды Роузи в адрес фанатов.

«У Ронды Роузи столько же побед в UFC, как и у меня, но в два раза больше поражений», — написала Сайборг в своих соцсетях.

Напомним, ранее Роузи жёстко высказалась о популярности бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в фанатской среде.

Ронде Роузи 38 лет. Американка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2013-го по 2016-й выступала в UFC, где становилась чемпионкой в женском легчайшем весе (до 61 кг). Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Материалы по теме
«Все говорили бы, что он ничтожество». Роузи жёстко высказалась о любви фанатов к Хабибу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android