«Том поступил правильно». Делия — о тычках Гана в глаза Аспиналлу на UFC 321

35-летний хорватский боец смешанных единоборств Анте Делия, выступающий в тяжёлом весе в промоушене UFC и являющийся бывшим чемпионом PFL, дал комментарий по поводу инцидента в поединке между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«Я не понимаю этого. Провёл 33 поединка, но никому не попадал пальцами в глаза. Думаю, за такое нужно жёстко наказывать. Считаю, что Том поступил правильно, что не стал продолжать бой. Если больше бойцов будут поступать так же, мы сможем предотвратить повторение подобных ситуаций», — приводит слова Делии MMA Fighting.

Напомним, бой был остановлен после тычков француза в глаза сопернику. Поединок проходил 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся.