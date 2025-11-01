Скидки
«Том поступил правильно». Делия — о тычках Гана в глаза Аспиналлу на UFC 321

«Том поступил правильно». Делия — о тычках Гана в глаза Аспиналлу на UFC 321
Комментарии

35-летний хорватский боец смешанных единоборств Анте Делия, выступающий в тяжёлом весе в промоушене UFC и являющийся бывшим чемпионом PFL, дал комментарий по поводу инцидента в поединке между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«Я не понимаю этого. Провёл 33 поединка, но никому не попадал пальцами в глаза. Думаю, за такое нужно жёстко наказывать. Считаю, что Том поступил правильно, что не стал продолжать бой. Если больше бойцов будут поступать так же, мы сможем предотвратить повторение подобных ситуаций», — приводит слова Делии MMA Fighting.

Напомним, бой был остановлен после тычков француза в глаза сопернику. Поединок проходил 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся.

