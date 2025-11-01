«Трус и лицемер». Никита Цзю прошёлся по своему будущему сопернику

Непобеждённый проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) австралиец Никита Цзю (11-0, 9 KO) высказался о своем следующем сопернике, соотечественнике Майкле Зерафе (34-5, 22 KO).

«У него есть несколько неплохих побед, но в остальном… Этот парень мне не нравится, мы никогда не будем друзьями. Он плохо говорил о моей семье. Если я не упоминаю те его слова, то это не значит, что я забыл. Сейчас у меня есть возможность переломать ему все кости в теле.

Он лицемер, потому что меняет своё поведение в зависимости от того, с кем он говорит и кто его видит. Он актёр. Но я знаю, что настоящий Зерафа жаждет внимания из-за неуверенности в себе. Он трус, поскольку сбежал от боя против Тима. Майкл сам об этом знает, ему с этим жить», — приводит слова Никиты Цзю FOX Sports.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал как профессиональный боксёр в 2022 году. В своём последнем бою в августе досрочно победил македонца Лулзима Исмаили.