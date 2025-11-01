Скидки
Бокс/ММА

В UFC назвали бой Прохазки и Раунтри лучшим в октябре


Пресс-служба UFC сообщила, что поединок, в котором встречались бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка и экс-претендент на чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе американец Халил Раунтри-младший, признан лучшим боем октября в промоушене. Бой прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 5 октября.

Этот бой дошёл до третьего раунда, в котором преимущество Иржи нарастало с каждой секундой, он доминировал над американцем в стойке и в итоге нокаутировал его после апперкота.

Для Прохазки эта победа стала 32-й в профессиональной карьере. На его счету также пять поражений и одна ничья. Он вышел на серию из двух побед, одолев перед этим Джамала Хилла.

Раунтри потерпел восьмое поражение. В его активе также 15 побед в ММА и один бой, завершившийся без результата.

