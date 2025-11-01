Соннен сравнил Генри Сехудо и Хабиба Нурмагомедова

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен высказался о словах бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо об экс-обладателе титула в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Могу ли я поставить Сехудо выше Хабиба? Только если основываться на той идее, что Сехудо пробовал себя в разных весовых категориях. Но этого мало. Я обязан смотреть на рекорд, на резюме, на титульные бои. Да, у Генри замечательная карьера, но Хабиб не побеждён. Сложно противопоставить кого-то бойцу, который не проигрывал», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

Ранее Сехудо поставил себя выше Хабиба в рейтинге лучших бойцов в истории.