Соперник Никиты Цзю: я отменил свадьбу ради этого боя

Австралийский боксёр Майкл Зерафа высказался о предстоящем поединке с Никитой Цзю. Бой состоится 16 января.

«Тот ли это бой, который я ждал? Ради этого поединка я отменил свою свадьбу! Пришлось несколько дней спать на диване, но я не против. Моя невеста ждала этого три года. Её семья из другой страны, мы собирались их навестить. Но теперь этого ничего не будет, а я оставлю прекрасное первое впечатление как муж.

Я верю в победу над Никитой Цзю. На меня ничего не давит, я дрался и с более громкими противниками за свою карьеру. Я для Никиты буду попыткой прыгнуть выше головы, так что пусть переживает именно он», — цитирует Зерафу Fox Sports.