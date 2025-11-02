Скидки
Вальдо Кортес-Акоста нокаутировал Анте Делию в соглавном бою UFC Fight Night 263

В Лас-Вегасе (США) состоялся очередной турнир UFC Fight Night 263. В рамках соглавного боя вечера американец Вальдо Кортес-Акоста провёл бой с хорватом Анте Делией в тяжёлой весовой категории.

UFC 2025. UFC Fight Night 263, Лас-Вегас, США
Вальдо Кортес-Акоста (W) — Анте Делия
02 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Вальдо Кортес-Акоста
Окончено
KO
Анте Делия

Бой завершился досрочной победой американского бойца нокаутом в первом раунде. Теперь на счету Вальдо 18 побед и два поражения в ММА. Свой прошлый бой он проиграл россиянину Сергею Павловичу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 257 23 августа.

Делия, в свою очередь, потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере. На счету хорвата также значится 26 побед.

