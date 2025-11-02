Скидки
Результаты турнира UFC Fight Night 263

В ночь с 1 на 2 ноября в Соединённых Штатах Америки (США) промоушен UFC провёл очередной телевизионный турнир под названием UFC Fight Night 263. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC Fight Night 263. Результаты турнира

Стив Гарсия победил Дэвида Онаму техническим нокаутом в первом раунде.

Вальдо Кортес-Акоста победил Анте Делию нокаутом в первом раунде.

Джеремайя Уэллс победил Тембу Горимбо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Айзек Дулгарян проиграл удушающим приёмом в первом раунде Ядьеру Дель Валье.

Чарли Радтке победил Дэниела Фрунза удушающим приёмом в третье раунде.

Аллан Насименто победил Коди Дёрдена удушающим приёмом «анаконда» во втором раунде.

Билли Элекана победил Кевина Кристиана удушающим приёмом в первом раунде.

Тимоти Куамба победил Чана Хо Ли единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Донте Джонсон победил Седрика Дюма удушающим приёмом «гильотина» во втором раунде.

Кетлен Виера проиграла раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28) Норме Дюмон.

Элис Арделян победила Монтсеррат Руис единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Филип Роу проиграл единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27) Сок Хён Ко.

Талита Аленкар победила Ариану Карнелосси удушающим приёмом.

