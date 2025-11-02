Бонусы турнира UFC Fight Night 263

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, кто получил бонусы за турнир UFC Fight Night 263, который прошёл в ночь с 1 на 2 ноября в Лас-Вегасе, США.

Лучшие выступления турнира UFC Fight Night 263:

Четыре атлета получили бонус в $ 50 тыс. за свои победы на турнире в Лас-Вегасе — Донте Джонсон, Аллан Насименто, Вальдо Кортес-Акоста и Стив Гарсия. Джонсон сражался с Седриком Дюма и одолел его «гильотиной» во втором раунде; Насименто вышел победителем из поединка с Коди Дёрденом, проведя «анаконду» во втором раунде; Кортес-Акоста нокаутировал хорвата Анте Делию в первом раунде; Гарсия техническим нокаутом победил Дэвида Онаму.