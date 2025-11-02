Скидки
«Где твоя Мэри Джейн?» Усман Нурмагомедов встретил Человека-паука

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов выложил в социальных сетях видеоролик, на котором встретил мужчину в костюме Человека-паука.

«Эй, Паук! Где твоя Мэри Джейн?» — смеясь, обратился Нурмагомедов к человеку.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном, и ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением. Три последних боя Нурмагомедова — решением судей.

В своём последнем поединке Усман одолел ирландского атлета Пола Хьюза в реванше, завоевав титул PFL.

