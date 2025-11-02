Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event 2 ноября: две титульные смены

Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event 2 ноября: две титульные смены
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 2 ноября в США на стадионе «Дельта-центр», на котором свои домашние матчи проводят команда НБА «Юта Джаз» и клуб НХЛ «Юта Мамонт», состоялось очередное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWЕ) Saturday Night's Main Event #41.

По ходу мероприятия было объявлено, что состоится турнир на 16 человек, в котором могут принять участие рестлера WWE и других организаций, победитель которого станет последним соперником Джона Сины в его прощальном матче в ночь на 14 декабря.

Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event 2 ноября:

1. Коди Роудс защитил Неоспоримое чемпионство в поединке с Дрю Макинтайром.

Фото: wwe.com

2. Джейд Каргилл победила Тиффани Стрэттон и стала новой женской чемпионкой SmackDown.

Фото: wwe.com

3. Доминик Мистерио защитил Интерконтинентальный титул в матче тройной угрозы против Русева и против Пенты.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк победил Джея Усо в матче за вакантный титул, став новым Мировым чемпионом WWE в тяжёлом весе.

Фото: wwe.com

Материалы по теме
«Я и Логан на SummerSlam-2026». Майкл Чендлер — о желании встретиться с Полом в WWE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android