Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event 2 ноября: две титульные смены

В ночь на 2 ноября в США на стадионе «Дельта-центр», на котором свои домашние матчи проводят команда НБА «Юта Джаз» и клуб НХЛ «Юта Мамонт», состоялось очередное шоу промоушена World Wrestling Entertainment (WWЕ) Saturday Night's Main Event #41.

По ходу мероприятия было объявлено, что состоится турнир на 16 человек, в котором могут принять участие рестлера WWE и других организаций, победитель которого станет последним соперником Джона Сины в его прощальном матче в ночь на 14 декабря.

Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event 2 ноября:

1. Коди Роудс защитил Неоспоримое чемпионство в поединке с Дрю Макинтайром.

Фото: wwe.com

2. Джейд Каргилл победила Тиффани Стрэттон и стала новой женской чемпионкой SmackDown.

Фото: wwe.com

3. Доминик Мистерио защитил Интерконтинентальный титул в матче тройной угрозы против Русева и против Пенты.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк победил Джея Усо в матче за вакантный титул, став новым Мировым чемпионом WWE в тяжёлом весе.