Оливейра — о возможном реванше с Холлоуэем: хорошее решение

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец Чарльз Оливейра высказался о возможном реванше с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Макс — парень, которого я очень уважаю. Судя по моему последнему бою с ним, все знают, что у меня была травма — он говорит, что это не так, но травма у меня была. Так что наш реванш, безусловно, был бы хорошим решением», — приводит слова Оливейры пресс-служба UFC.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.