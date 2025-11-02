Скидки
Прохазка объяснил, почему без проблем может перейти из полутяжёлого в средний вес

Прохазка объяснил, почему без проблем может перейти из полутяжёлого в средний вес
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка объяснил, почему ему удастся без проблем перейти в средний дивизион.

«Для меня сбросить вес до 93 кг [205 фунтов] не проблема. Я думаю, что сбросить вес до 84 кг [185 фунтов] например, в среднем весе было бы действительно что-то. И я верю, что смогу сделать это со своим телом, потому что я хорошо его знаю, поэтому я верю, что у меня получится», — приводит слова Прохазки журналист Патрик Маккори в социальной сети Х.

Ранее российский непобеждённый боец и представитель полутяжёлого веса Азамат Мурзаканов бросил вызов представителю Чехии на поединок.

