«Сыты по горло». Рефери UFC заявил о брифинге, посвящённом тычкам в глаза

55-летний популярный американский рефери Хёрб Дин, известный по своей работе в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC) и One FC, заявил, что на днях состоится серьёзное совещание в промоушене Даны Уайта по поводу проблемы тычков в глаза в поединках, набравшей обороты после сорванного титульного боя Тома Аспиналла и Сириля Гана.

«Достаточное количество людей уже сыты по горло ситуацией с тычками в глаза, и что-то должно быть сделано… Состоится встреча, на которой мы обсудим это. Определённо, что-то произойдёт. Достаточно людей расстроены, достаточно нужных и важных людей. Некоторые уже говорили, что эта проблема набирает обороты… В начале следующей недели… я думаю, что брифинг состоится 4 ноября», — cказал Дин на YouTube-канале Helen Yee Sports.