Царукян: в Америке мало качественной еды, в России с этим намного лучше

29-летний российский боец Арман Царукян, выступающий в лёгком весе в промоушене UFC, сравнил рестораны в США и России.

«Когда ты профессиональный спортсмен, нужно есть много хорошей пищи, потому что этими протеинами и аминокислотами не добьёшься этого, это просто дополнительный белок. Но самое лучшее — есть хорошую качественную еду, которой, к сожалению, очень мало в Америке, в России в этом плане намного лучше.

Даже я здесь, когда нахожусь, в ресторанах чаще кушаю, так как в разъездах. И после еды в наших ресторанах худею, хотя ем больше. В Америке вроде мало ем, но набираю. То есть у нас качество еды намного лучше, чем там», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.