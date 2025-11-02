Ислам Махачев раскрыл, почему ему интересен бой с Илией Топурией

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, заинтересован ли в поединке с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

– У тебя бой с Джеком Делла Маддаленой. Но все говорят про бой Махачев – Топурия, не оставляют эту тему. Тебе интересно?

– Думаю, да. Было бы неплохо. И фанатам интересно, и мне. Потому что в первую очередь об этом бое говорят.

– Тебе он интересен, потому что о нём говорят? Или тебе лично бой интересен?

– Чем он может быть мне интересен? Что он мне принесёт, если я спущусь на 70 кг и выиграю у Илии Топурии? Опять выиграю пояс? Он у меня есть. Людям в первую очередь он интересен. Мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить. Мне интересно драться в 77 кг, кушать, радоваться на кэмпе и драться, — сказал Махачев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.