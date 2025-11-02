Промоутер Джошуа подтвердил, что Энтони вернётся в ринг до конца 2025 года

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе Энтони Джошуа, подтвердил, что его подопечный вернётся в ринг до конца 2025 года

Журналист. У вас [на Matchroom Boxing] назначены даты турниров на 15 ноября, 13 декабря и 27 декабря. Увидим ли мы Энтони Джошуа на каком-либо из этих шоу?

Хирн. Да, — приводит слова Хирна аккаунт Everything Boxing в социальной сети Х.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.