Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Джошуа подтвердил, что Энтони вернётся в ринг до конца 2025 года

Промоутер Джошуа подтвердил, что Энтони вернётся в ринг до конца 2025 года
Комментарии

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе Энтони Джошуа, подтвердил, что его подопечный вернётся в ринг до конца 2025 года

Журналист. У вас [на Matchroom Boxing] назначены даты турниров на 15 ноября, 13 декабря и 27 декабря. Увидим ли мы Энтони Джошуа на каком-либо из этих шоу?
Хирн. Да, — приводит слова Хирна аккаунт Everything Boxing в социальной сети Х.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Материалы по теме
«Джошуа, я иду за тобой». Российскому Льву дадут денежную суперзвезду?
«Джошуа, я иду за тобой». Российскому Льву дадут денежную суперзвезду?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android